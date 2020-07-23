Стосується кожного: затянутый развод (эфир от 23.07.2020)

23 июля 2020 20:00 Александр Кива
Стосується кожного: затянутый развод (эфир от 23.07.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 23 августа.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

31-річна багатодітна мати Валентина Погорілко з Полтавщини майже 2 роки намагається повернути старшу доньку, яка втекла жити до тата. У Валентини з Іваном, який старше жінки на 20 років, народилося троє дівчат. Але офіційно Іван визнав тільки найменшу доньку. Чоловік стверджує, що розлучення було неминучим – адже стосунки у них завжди були нерівними. Він не раз пробачав дружині її зради і терпів запальний характер. Але терпець увірвався, коли почали скаржитися доньки. Чи зможуть відверті зізнання дітей змінити ставлення багатодітних батьків до власних стосунків і припинити взаємне насильство.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA

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