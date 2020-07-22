Стосується кожного: Цена заработков (эфир от 22.07.2020)

22 июля 2020 19:30 Александр Кива
Стосується кожного: Цена заработков (эфир от 22.07.2020)
Стосується кожного: Цена заработков (эфир от 22.07.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 22 июля.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Оксана Ивашко с Кировоградщины может увидеть своего 2-летнего сына только на фотографии. Ребенка изъяла служба по делам детей, пока мать была на работе. Когда Богдану исполнилось три месяца, Оксана вынуждена была уехать на заработки - денег не хватало даже на еду, а мальчика доверила своей тете. С отцом мальчика Оксана не поддерживает никаких отношений, ведь как только он узнал, что она беременна, сразу бросил их, и сейчас не признает ребенка. Вынужденная жизненная необходимость или повод не заниматься воспитанием?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA

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