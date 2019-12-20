Топ-модель по-украински: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.12.2019)

20 декабря 2019 в эфире Нового канала и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 17 выпуск нового сезона шоу Топ-модель по-украински.

Смотрите в 17 выпуске 3 сезона шоу Топ-модель по-украински

Финал третьего сезона реалити уже не за горами. В последнюю неделю турецкой командировки участницы «Топ-модели по-украински» обоснуются в Стамбуле. Девушек ждет съемка fashion-видео в нижнем белье в хамаме Роксоланы. А еще – необычная фотосессия со специями, которые девушки будут раздувать на камеру. Может и до нас немного долетит?

17 выпуск 3 сезона шоу Топ-модель по украински смотрите в 19:00 на Новом канале и сразу после эфира - онлайн на нашем сайте TV.UA.