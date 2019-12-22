Готовим вместе: новогодние закуски (эфир от 22.12.2019)

22 декабря 2019 09:00 Александр Кива
Готовим вместе: новогодние закуски (эфир от 22.12.2019)
Готовим вместе: новогодние закуски (эфир от 22.12.2019)

22 декабря в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе, тема которого - новогодние закуски.

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Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе: 

В новом выпуске «Готовим вместе» Андрей Дромов и Андрей Доманский начинают настоящую подготовку к новогоднему корпоративу.

В меню этой программы: пинчос с крабовыми палочками, печеным перцем и карамелизированным ананасом и пинчос с филе сельди с икорным маслом и сальсой из маслин; хрустящие рулетики из теста фило с курицей, грибами и сыром моцарелла; митболы в глазури из меда и чеснока.

Новый выпуск проекта  Готовим вместе смотрите онлайн прямо ЗДЕСЬ.

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