Готовим вместе: новогодние закуски (эфир от 22.12.2019)
22 декабря в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе, тема которого - новогодние закуски.
В новом выпуске «Готовим вместе» Андрей Дромов и Андрей Доманский начинают настоящую подготовку к новогоднему корпоративу.
В меню этой программы: пинчос с крабовыми палочками, печеным перцем и карамелизированным ананасом и пинчос с филе сельди с икорным маслом и сальсой из маслин; хрустящие рулетики из теста фило с курицей, грибами и сыром моцарелла; митболы в глазури из меда и чеснока.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите онлайн прямо ЗДЕСЬ.