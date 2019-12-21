Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.12.2019)
21 декабря 2019 22:00
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.12.2019)
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В субботу, 21 декабря, зрители увидят на 1+1 новый выпуск программы Светская жизнь.
«Світське життя» Катерина Осадчая продолжает раскрывать все тайны богатых и знаменитых. Зрители вместе с ведущей попадут на главные события и интересные ивенты страны и мира, узнают откровенные ответы на острые вопросы Екатерины Осадчей, а также станут свидетелями громких журналистских расследований, которые откроют всю правду о звездах.
Новый выпуск программы «Світське життя» смотрите в 23:30 на 1+1 и после эфира на нашем сайте TV.UA.