Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.12.2019)

21 декабря 2019 22:00 Юлия Крутиева
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.12.2019)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.12.2019)
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В субботу, 21 декабря, зрители увидят на 1+1 новый выпуск программы Светская жизнь.

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Ведущая программы «Світське життя» Катерина Осадчая продолжает раскрывать все тайны богатых и знаменитых. Зрители вместе с ведущей попадут на главные события и интересные ивенты страны и мира, узнают откровенные ответы на острые вопросы Екатерины Осадчей, а также станут свидетелями громких журналистских расследований, которые откроют всю правду о звездах. 

Новый выпуск программы «Світське життя» смотрите в 23:30 на 1+1 и после эфира на нашем сайте TV.UA.

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1+1 личная жизнь звезд Катя Осадчая Светская жизнь Свiтське життя телешоу

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