Таємниці ДНК: смотреть онлайн 16 выпуск (эфир от 24.12.2019)

24 декабря на СТБ и на нашем сайте tv.ua вышел 16 выпуск ток-шоу Таємниці ДНК.

Смотрите в 16 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК: в студию пожалует 37-летняя Нино. Еще недавно она была абсолютно счастлива, жила с мужем и двумя детьми в Тбилиси, а на выходных проведывала родителей в Кахетии. Три года назад мир девушки перевернулся – Нино узнала, что родители ей не родные. После инсульта, будучи в тяжелом состоянии, отец признался, что ее удочерили. Совсем скоро мужчина умер, так и не открыв приемной дочери подробностей. Нино начала собственное расследование, которое привело ее в Украину. Девушка мечтает найти хоть кого-то родного по крови

16 выпуск ток-шоу Таємниці ДНК в 20:00 на СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.