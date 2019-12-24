Таємниці ДНК: смотреть онлайн 15 выпуск (эфир от 24.12.2019)

24 декабря на СТБ и на нашем сайте tv.ua вышел 15 выпуск ток-шоу Таємниці ДНК.

Смотрите в 15 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК: Первым гостем студии станет Владимир. Год назад мужчина приехал в детский дом с благотворительной целью. Общаясь с детьми, он не мог отвести взгляд от одной девочки – она была невероятно похожа на его дочь. Вскоре Владимир узнал, что эта малышка может быть его сестрой! Со слезами на глазах мать мужчины призналась, что у его покойного отца могли быть отношения с другой женщиной. Установить, не подвело ли его чутье и есть ли между ними родственная связь, поможет тест ДНК.

15 выпуск ток-шоу Таємниці ДНК в 19:00 на СТБ и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.