Готовим вместе: Новогодние блюда (эфир от 29.12.2019)

29 декабря 2019 09:00 Александр Кива
Готовим вместе: Новогодние блюда (эфир от 29.12.2019)
Готовим вместе: Новогодние блюда (эфир от 29.12.2019)

29 декабря в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе, тема которого - новогодние блюда.

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Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе: 

В этом выпуске проекта «Готовим вместе» ведущие Андрей Дромов и Андрей Доманский расскажут, как подготовиться к встрече Нового 2020 года так, чтобы весь год прошел успешно, а также поделятся рецептами блюд, которые украсят любой новогодний стол.

В меню этой программы: террин из семги с крабовыми палочками и крем-сыром; рулет из индейки с пряным свиным фаршем в свиной грудинке; запеченный маринованный свиной окорок в клюквенной глазури

Новый выпуск проекта  Готовим вместе смотрите онлайн прямо ЗДЕСЬ.

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