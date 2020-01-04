Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн. Эфир от 04.01.2020

4 января 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн. Эфир от 04.01.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн. Эфир от 04.01.2020

4 января в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: 

Теперь телезрители вместе с шеф-поваром Андреем Дромовым в рамках одной программы будут готовить и завтрак, и обед, и ужин! А ведущий Андрей Доманский будет не только развлекать шутками и кулинарными историями, но и удивлять научными экспериментами!

В меню первого выпуска «Готовим вместе. Домашняя кухня»: омлет «Пуляр» с соусом из рукколы и базилика; куриный суп с рисом, жаренными фрикадельками и овощами; мясо кролика в сливочно-горчичном соусе.

Новый выпуск проекта  Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите онлайн прямо ЗДЕСЬ.

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