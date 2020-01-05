Готовим вместе: Готовимся к Рождеству (эфир от 05.01.2020)

5 января 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе: Готовимся к Рождеству (эфир от 05.01.2020)
Готовим вместе: Готовимся к Рождеству (эфир от 05.01.2020)

5 января в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе.

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Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе: 

На Рождество за одним столом собираются все родные и близкие. Определиться с праздничным меню хозяйкам помогут ведущие «Готовим вместе» Андрей Дромов и Андрей Доманский. Они предложат телезрителям три рецепта традиционных рождественских блюд, а также расскажут о традициях празднования Рождества в разных странах.

В меню этой программы: вареники с кровяной колбасой и сельдереем; ножки индейки с картофелем, в пряном маслом с клюквой и черносливом; свиная вырезка в беконе и глазури из абрикосового джема.

Новый выпуск проекта  Готовим вместе смотрите онлайн прямо ЗДЕСЬ.

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