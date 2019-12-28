Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.12.2019)

28 декабря 2019 22:00 Юлия Крутиева
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.12.2019)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.12.2019)
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В субботу, 28 декабря, зрители увидят на 1+1 новый выпуск программы Светская жизнь.

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Смотрите в этом выпуске программы «Світське життя»: единственная дочь Кузьмы Скрябина 22-летняя Барбара вышла замуж. Трогательная церемония прошла в узком кругу родных, без прессы. Отечественная комедия «Безумная свадьба» вернулась на экраны с сиквелом. На этот раз замуж выдают героиню Екатерины Кузнецовой - киевской звезды сериала «Кухня». К своей четвертой свадьбе готовится и Виктор Павлик. Младшая дочь Ольги Сумской вышла на подиум на показе маминой дизайнерской коллекции одежды и растрогала артистку до слез своим первым интервью «Светской жизни». Накануне нового года Злата Огневич взялась заглянуть в будущее и погадала на суженого, а травести-дива Монро разложила свою судьбу на картах таро. Джамала показала Екатерине Осадчей, как создавались ее новогодние фотографии с мужем и сыном. Также певица в «Светской жизни» подвела итоги 10-летия на большой сцене.  

Новый выпуск программы «Світське життя» смотрите прямо сейчас на нашем сайте TV.UA.

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1+1 личная жизнь звезд Катя Осадчая Светская жизнь Свiтське життя телешоу

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