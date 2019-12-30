Кілька пародій: смотреть онлайн выпуск от 30.12.2019

Не пропустите новогодний праздник – смотрите юмористическое шоу «Кілька пародій» 1 выпуск от 30.12.2019 на Новом канале и на нашем сайте tv.ua.

В канун Нового года ведущие Александр Педан, Сергей Притула и Наташа Шелягина приглашают вас посетить телевизионный кабачок «КІЛЬКА ПАРОДІЙ». За столиками ресторанчика отдыхают звездные посетили: Оля Полякова, Леся Никитюк, Владимир Демчинский, Сергей Никитюк, DANTES, DZIDZIO, Jerry Heil, Ксения Мишина.

Но тихонечко посидеть им не удается, знаменитости становятся объектами розыгрышей и пародий. В программе легко и иронично обыгрывают самые громкие события шоу-бизнеса в уходящем году. Что происходит, когда ведущая Леся Никитюк назначает свидание в слепую? Как выглядит общение Оли Поляковой и ее продюсера? Как реагируют участницы «Топ-модель по-украински», когда встречают экспертов реалити в обычной жизни?

На эти и другие темы пофантазировали на Новом канале в новогоднем спецпроекте «КІЛЬКА ПАРОДІЙ». Кроме телевизионных карикатур, звезды участвуют в разных интерактивах, их провоцируют каверзными вопросами, все много болтают и шутят.

Смотрите «Кілька пародій» в 17:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.