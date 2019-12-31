Музыкальная платформа – смотреть онлайн (эфир от 31.12.2019)

Сегодня в новогоднюю ночь, 31 декабря в полночь, зрители канала «Украина» смогут посмотреть концерт-награждение главных хитов года «Музыкальная платформа».

Встречать Новый год зрители канала «Украина» будут в компании самых популярных артистов Украины, которые собрались на одной сцене, чтобы подарить украинцам отличное настроение и продемонстрировать достижения 2019 года. Звезды исполнили свои новинки, а также главные хиты, за которые получили награды.

В 2019-м прозвучало множество песен, которые запомнились и были у всех на слуху, а какая из них была лучшей – определили зрители канала «Украина», которые в течение нескольких недель отдавали свои голоса на сайте канала.

Лучшими песнями 2019-го года по выбору зрителей канала «Украина» стали: Оля Полякова – «Лед тронулся» и «Эй, секундочку», Олег Винник – «Наталя-Наталі» и «Роксолана», NK І Настя Каменских – «Elefante», MONATIK – «LOVE IT ритм» и «Каждый раз», Сергей Бабкин – «Єви і Адами», Ирина Билык – «Красная помада», Gena VITER – «Voda», TARABAROVA – «Менi казково», Alyosha – «Дама», TAYANNA – «Як плакала вона», Злата Огневич – «Солодка кара», Александр Пономарев – «Зима», Michelle Andrade – «Tranquila», Алина Гросу – «VOVA», Pianoboy и Alina Pash – «Перша леді», Павел Зибров – «Вуса-бренд», Jerry Heil – «Охрана, отмєна», Артем Пивоваров – «2000», Мята – «Там, де рай», NIKITA LOMAKIN – «Виолончель», Ирина Федишин – «Білі троянди», дуэт Gena VITER и Полиграф ШарикOFF – «Я ловлю от жизни кайф», а также группы «DZIDZIO» – «Я міліонер», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» – «Зорі запалали», «The Hardkiss» – «Жива», «Антитела» – «Вірила», «KADNAY» – «Disco Girl», «Freedom-Jazz» – «Купидон», «Rumbero's» – «Вона така», «DILEMMA» – «Шаленiй» и «Letay» – «Мила моя».

Концерт-награждение главных хитов года «Музыкальная платформа» смотрите в 00:00 на канале Украина.