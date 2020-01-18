Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн 3 выпуск. Эфир от 18.01.2020

18 января 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн 3 выпуск. Эфир от 18.01.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн 3 выпуск. Эфир от 18.01.2020

18 января в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: 

В этот раз шеф-повар Андрей Дромов предложит зрителям начать выходной день с сытного белкового завтрака из белой фасоли с грецким орехом и жареным яйцом. На обед он приготовит густой и наваристый суп-чорбу. А на ужин – нежное рагу из говяжьей печени с маринованными огурчиками и грибами.

Новый выпуск проекта  Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите онлайн прямо ЗДЕСЬ.

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