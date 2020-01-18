Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн 3 выпуск. Эфир от 18.01.2020
18 января в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
В этот раз шеф-повар Андрей Дромов предложит зрителям начать выходной день с сытного белкового завтрака из белой фасоли с грецким орехом и жареным яйцом. На обед он приготовит густой и наваристый суп-чорбу. А на ужин – нежное рагу из говяжьей печени с маринованными огурчиками и грибами.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите онлайн прямо ЗДЕСЬ.