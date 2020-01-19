Готовим вместе: Теплые салаты (эфир от 19.01.2020)

19 января в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

Теплые салаты встречаются в меню ресторанов, а вот дома их мало кто готовит. И очень зря, ведь они не только сытные и питательные, но к тому же – универсальные и быстрые в приготовлении.

В меню этой программы: теплый салат из грибов ассорти с кунжутом и яйцом пашот; теплый салат с куриной печенью, беконом, грецким орехом и горчично-медовым соусом; теплый салат с говядиной и картофелем с белым соусом из сметаны и хрена.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите онлайн прямо ЗДЕСЬ.