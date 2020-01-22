Стосується кожного: Аферисты на связи (эфир от 22.01.2020)
22 января 2020 17:30
Александр Кива
Стосується кожного: Аферисты на связи (эфир от 22.01.2020)
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40000 долларов, которые предназначались на лечение за рубежом одесситки Анастасии Сысоевой, мошенники сняли обманным путем с карточки ее отца. Алине Пардус из Ровно удалось собрать 180 000 гривен на курс химиотерапии, и вдруг она сама перечислила все деньги мошенникам. Не пренебрегают мошенники и аферами, которые могут и им стоить жизни. Киевлянка Людмила Дубогрий, рассказывает, как незнакомец бросился под колеса ее авто, а потом требовал огромные деньги за молчание. На что способны мошенники, лишь бы завладеть нашими деньгами?