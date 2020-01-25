Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн 4 выпуск. Эфир от 25.01.2020

25 января в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

В этой программе шеф-повар Андрей Дромов вместе с телезрителями на завтрак приготовит хрустящий французский багет, фаршированный грибами, ветчиной и куриным филе. Также в меню – ароматный, густой и наваристый хорватский грибной суп на курином бульоне на обед и оригинальный сытный картофельный рулет с говядиной и сыром моцарелла – на ужин.

Пока шеф-повар будет занят приготовлением блюд, ведущий Андрей Доманский проведет серьезный физический опыт – попробует приготовить неньютоновскую жидкость из крахмала. Удастся ли ведущему этот эксперимент?

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.