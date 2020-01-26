Готовим вместе: галушки (эфир от 26.01.2020)

26 января 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе: галушки (эфир от 26.01.2020)

26 января в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе.

Читайте такжеГотовим вместе: Рыбные блюда (эфир от 17.03.2019)
Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе: 

В последнее время о галушках незаслуженно забыли. Несмотря на свою простоту, это блюдо может удивить как необычным вкусом, так и необычным внешним видом. Это докажут зрителям ведущие «Готовим вместе» Андрей Дромов и Андрей Доманский. В меню этой программы: галушки из творога с вишней, медом и корицей; картофельные галушки, запеченные с грибами в сливочном соусе под сырной корочкой; кукурузные галушки в сметанном соусе со шкварками и брынзой.

Новый выпуск проекта  Готовим вместе смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua,

Облако тегов

Готовим вместе телешоу

Материалы по теме

Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Страна Басков - смотреть онлайн выпуск от 26.01.2020
Телешоу

Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Страна Басков - смотреть онлайн выпуск от 26.01.2020
Телешоу 2020: Супермама, Дневник медиума
Анонсы на ТВ

Телешоу 2020: Супермама, Дневник медиума
Дмитрий Комаров признался, что добавляет огня в его отношениях с женой
Новости

Дмитрий Комаров признался, что добавляет огня в его отношениях с женой
Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн 4 выпуск. Эфир от 25.01.2020
Телешоу

Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн 4 выпуск. Эфир от 25.01.2020

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом

Победитель проекта «Зважені та щасливі» стал отцом
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
ТОП-3 секрета в макияже, которые сделают вас моложе

ТОП-3 секрета в макияже, которые сделают вас моложе

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»
Говорит Украина: Закрытые пыточные для украинцев. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)

Говорит Украина: Закрытые пыточные для украинцев. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
tv.ua