Готовим вместе: галушки (эфир от 26.01.2020)

26 января в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

В последнее время о галушках незаслуженно забыли. Несмотря на свою простоту, это блюдо может удивить как необычным вкусом, так и необычным внешним видом. Это докажут зрителям ведущие «Готовим вместе» Андрей Дромов и Андрей Доманский. В меню этой программы: галушки из творога с вишней, медом и корицей; картофельные галушки, запеченные с грибами в сливочном соусе под сырной корочкой; кукурузные галушки в сметанном соусе со шкварками и брынзой.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua,