СуперИнтуиция-5: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020)

В среду, 26 февраля, на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск пятого сезона шоу «СуперИнтуиция». Новый сезон проекта повысил градус звездности.

Смотрите в 1 выпуске шоу «СуперИнтуиция»: проверять свою интуицию будут Екатерина Кухар и Юрий Ткач . Казалось бы, что может объединять эти две абсолютные противоположности. Он – юморист, а она – танцовщица. Он – актер фильмов и сериалов, она – народная артистка.

Правда в том, что Юрий Ткач и Екатерина Повар имеют общего ребенка! Правда, крестницу. Звезды стали кумовьями благодаря известному психологу Наталье Холоденко. Не помешает ли Юрию Ткачу и Екатерине Кухар статус кумовьев в борьбе за победу?

Первый выпуск шоу «СуперИнтуиция» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.