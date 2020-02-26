СуперИнтуиция-5: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020)

26 февраля 2020 19:00 Юлия Крутиева
СуперИнтуиция-5: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020)
СуперИнтуиция-5: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020)
пресс-служба Нового канала

В среду, 26 февраля, на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск пятого сезона шоу «СуперИнтуиция». Новый сезон проекта повысил градус звездности.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
Смотрите в 1 выпуске шоу «СуперИнтуиция»: проверять свою интуицию будут Екатерина Кухар и Юрий Ткач. Казалось бы, что может объединять эти две абсолютные противоположности. Он – юморист, а она – танцовщица. Он – актер фильмов и сериалов, она – народная артистка.

Правда в том, что Юрий Ткач и Екатерина Повар имеют общего ребенка! Правда, крестницу. Звезды стали кумовьями благодаря известному психологу Наталье Холоденко. Не помешает ли Юрию Ткачу и Екатерине Кухар статус кумовьев в борьбе за победу?

Первый выпуск шоу «СуперИнтуиция» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Новый Канал Сергей Притула Юрий Ткач телешоу Екатерина Кухар СуперИнтуиция-5

Материалы по теме

Від пацанки до панянки-4: участницы реалити разгромили кабинет директора Школы леди
Новости

Від пацанки до панянки-4: участницы реалити разгромили кабинет директора Школы ледиЭксклюзив
Говорит Украина: Из Китая в Украину: чего бояться на самом деле? (эфир от 26.02.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Из Китая в Украину: чего бояться на самом деле? (эфир от 26.02.2020)
Панянка-Селянка 10 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020)
Телешоу

Панянка-Селянка 10 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020)
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020)
Телешоу

Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020)

Популярное на сайте

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона

Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона

Популярное видео

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.02.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 24.02.2020)
Участковый с ДВРЗ: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 20.02.2020)

Участковый с ДВРЗ: смотреть 18 серию онлайн (эфир от 20.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK