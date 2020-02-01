Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн 5 выпуск. Эфир от 01.02.2020

1 февраля 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн 5 выпуск. Эфир от 01.02.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн 5 выпуск. Эфир от 01.02.2020

1 февраля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: 

Шеф-повар Андрей Дромов снова подготовил для своих телезрителей рецепты вкусных и оригинальных блюд, которыми можно побаловать своих близких в течение дня. Так, на завтрак он предложит приготовить хрустящий картофельный омлет с малосольной форелью и крем-сыром, на обед — густой, сытный и наваристый португальский каменный суп, а на ужин – пикантный и аппетитный свиной рулет с клюквой и сушеным яблоком.

Ведущий Андрей Доманский не только расскажет историю каждого из вышеперечисленных блюд, но и проведет впечатляющий эксперимент с центром масс. 

Новый выпуск проекта  Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.

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