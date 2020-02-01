Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн 5 выпуск. Эфир от 01.02.2020

1 февраля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

Шеф-повар Андрей Дромов снова подготовил для своих телезрителей рецепты вкусных и оригинальных блюд, которыми можно побаловать своих близких в течение дня. Так, на завтрак он предложит приготовить хрустящий картофельный омлет с малосольной форелью и крем-сыром, на обед — густой, сытный и наваристый португальский каменный суп, а на ужин – пикантный и аппетитный свиной рулет с клюквой и сушеным яблоком.

Ведущий Андрей Доманский не только расскажет историю каждого из вышеперечисленных блюд, но и проведет впечатляющий эксперимент с центром масс.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.