Готовим вместе: блюда из бобовых (эфир от 02.02.2020)

2 февраля 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе: блюда из бобовых (эфир от 02.02.2020)
Готовим вместе: блюда из бобовых (эфир от 02.02.2020)

2февраля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе.

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Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе: 

В этой программе шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский помогут разнообразить зимнее меню. Они приготовят блюда из питательных, полезных и доступных бобовых культур. В меню этого выпуска: салат из маринованной фасоли с сельдереем и сыром фета; иранский густой зеленый суп из нута и чечевицы со шпинатом и мятой; запеченная рыба с белой фасолью и зелеными оливками.

Новый выпуск проекта  Готовим вместе смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua,

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