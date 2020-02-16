Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков: Мальдивы - смотреть онлайн выпуск от 16.02.2020
16 февраля на TV.UA и на канале Интер зрители увидели новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков.
В заключительной серии проекта ведущие Андрей Бедняков и Настя Ивлеева отправятся на Мальдивы – райские острова в Индийском океане. Лазурная вода, белоснежный песок, пальмы, коралловые рифы и острова-резорты, словно с открытки…
Новый выпуск тревел-шоу Орел и решка. Ивлеева vs Бедняков смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.