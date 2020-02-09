Готовим вместе: кокоты (эфир от 09.02.2020)

9 февраля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

Популярность горячей французской закуски кокот обусловлена множеством вариантов приготовления: ее готовят из яиц, грибов, овощей, мяса и морепродуктов, запеченных под сырной корочкой. Шеф-повар Андрей Дромов поделиться с телезрителями тремя оригинальными рецептами этого блюда. В меню этой программы – яйцо кокот с ветчиной, грибной кокот и кокот с говяжьими субпродуктами. А ведущий Андрей Домаснкий расскажет, почему французский кокот у нас называют жульеном, из чего впервые его начали готовить и как принято подавать это блюдо.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua,