Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 10.02.2020

10 февраля на канале 1+1 вышел новый выпуск программы Гроші.

Сегодня, 10 февраля, в 22:45 зрителей канала «1+1» ждет очередной выпуск программы журналистских расследований «Гроші». В новом выпуске журналисты «Грошей» продолжат разоблачать взяточников и придавать огласке факты о чиновниках и политиках, которые злоупотребляют служебным положением.

Одной из центральных тем программы в очередной раз станет социальное расследование в сфере медицины. «Гроші» расскажут о том, кто в Украине занимается подделкой лекарств и как простым гражданам отличить фальсификат. По официальной статистике Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере каждая десятая упаковка лекарств может быть подделкой. А в Украине, в целом, это до 30% препаратов. Фальсифицируют, прежде всего, дорогостоящие препараты или те, на которые есть сезонный спрос - противовирусные или жаропонижающие. Журналисты программы пообщаются с экспертами и украинцами, пострадавшими от некачественных лекарств. Как удастся выяснить, чаще всего фальсифицируют онкопрепараты, ведь цена таких лекарств за одну упаковку может начинаться от нескольких тысяч долларов.

«Гроші» покажут, как недавно в Киеве разоблачили настоящую интернациональную мафию по подделке онкопрепаратов, а также лекарств против ВИЧ и СПИДа. Масштабы их заработка действительно впечатляют. Только по продаже одного вида препарата - суммы в несколько миллионов долларов. При этом в ассортименте этой компании насчитывалось около 160 различных видов медикаментов. Кроме того, зрители узнают, как в аптечки попадают незаконные лекарства из России и что делать в случае обнаружения фальсификата.

Также темой выпуска станет горячий коммунальный вопрос 2020 - платежки за газ. В последнее время «газовые протесты» всколыхнули всю страну. Самое главное, что возмущает простых украинцев - нововведение с дополнительной платежкой за доставку газа. Сколько, кому, чем и за что придется платить - смотрите в программе «Гроші» с ведущим Александром Преподобным сегодня в 22:45 на телеканале «1+1».