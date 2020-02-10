Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 10.02.2020
10 февраля на канале 1+1 вышел новый выпуск программы Гроші.
Сегодня, 10 февраля, в 22:45 зрителей канала «1+1» ждет очередной выпуск программы журналистских расследований «Гроші». В новом выпуске журналисты «Грошей» продолжат разоблачать взяточников и придавать огласке факты о чиновниках и политиках, которые злоупотребляют служебным положением.
Одной из центральных тем программы в очередной раз станет социальное расследование в сфере медицины. «Гроші» расскажут о том, кто в Украине занимается подделкой лекарств и как простым гражданам отличить фальсификат. По официальной статистике Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере каждая десятая упаковка лекарств может быть подделкой. А в Украине, в целом, это до 30% препаратов. Фальсифицируют, прежде всего, дорогостоящие препараты или те, на которые есть сезонный спрос - противовирусные или жаропонижающие. Журналисты программы пообщаются с экспертами и украинцами, пострадавшими от некачественных лекарств. Как удастся выяснить, чаще всего фальсифицируют онкопрепараты, ведь цена таких лекарств за одну упаковку может начинаться от нескольких тысяч долларов.
Также темой выпуска станет горячий коммунальный вопрос 2020 - платежки за газ. В последнее время «газовые протесты» всколыхнули всю страну. Самое главное, что возмущает простых украинцев - нововведение с дополнительной платежкой за доставку газа. Сколько, кому, чем и за что придется платить - смотрите в программе «Гроші» с ведущим Александром Преподобным сегодня в 22:45 на телеканале «1+1».