Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 7 выпуск от 15.02.2020

15 февраля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

Шеф-повар Андрей Дромов продолжает радовать телезрителей готовыми вариантами меню на день для всей семьи. В этом выпуске он поделится тремя оригинальными рецептами: нежнейшего творожного мусса с гранолой, сухофруктами и орехами – на завтрак; куриных бедер, тушенных в томатном соусе с нутом и беконом – на обед; и сытной картофельной запеканки с сосисками и сыром – на ужин. А ведущий Андрей Доманский в этой программе поставит «танцевальный» эксперимент с шампанским и изюмом.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.