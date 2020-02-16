Готовим вместе: блюда из курицы (эфир от 16.02.2020)

16 февраля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

Куриное мясо завоевало популярность во всем мире благодаря своим полезным свойствам, доступности и быстроте приготовления. Правда, в каждой стране его готовят по-своему. В новом выпуске «Готовим вместе» шеф-повар Андрей Дромов предложит зрителям рецепты блюд из курицы с французскими, филлипинскими и ямайскими нотками. В меню этой программы: куриные фрикадельки в луковом соусе, запеченные под сыром; курица адобо; курица «Джерк». А ведущий Андрей Доманский поделится интересными фактами о курах.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua,