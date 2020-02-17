Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 17.02.2020

17 февраля на канале 1+1 вышел новый выпуск программы Гроші.

Сегодня, 17 февраля, в 22:45 зрителей канала «1+1» ждет очередной выпуск программы журналистских расследований «Гроші». В новом выпуске журналисты «Грошей» продолжат проводить расследования в сфере медицины и на этот раз выяснят, почему украинцы рискуют остаться без «скорой помощи».

Недавно в Киеве медики «скорой» провели митинг, таким образом выразив возмущение по сокращения количества бригад. Ведь сегодня на весь Киев, в котором проживает около 5 миллионов человек, действуют только 100 выездных бригад. А врачи массово увольняются из-за низких заработных плат и высоких нагрузок. Похожая ситуация сейчас происходит в большинстве регионов Украины. Вследствие такой критической ситуации каждый украинец рискует остаться без помощи врача в случае неотложной необходимости. Кроме того, к страхам медиков добавляется еще и медреформа, ведь с 1 апреля «скорые» будут финансировать по-новому.

Журналисты «Грошей» проведут социальный эксперимент и выяснят, сколько приходится ждать приезда скорой помощи, на какие вызовы больше вообще не выезжают врачи, а также сколько будет стоить вызов частного специалиста.

Еще одной темой программы станет расследование громкой строительной аферы в столице. Как устроен рынок новостроек в столице, почему инвесторы рискуют остаться без жилья и как защитить себя от действий аферистов -