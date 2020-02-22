Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 8 выпуск от 22.02.2020
22 февраля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
В этой программе шеф-повар Андрей Дромов предложит телезрителям приготовить на завтрак овсяную кашу, сваренную на бульоне, с жареной кровяной колбасой и яйцом. На обед – пельмени, запеченные в томатном соусе с моцареллой. А на ужин – аппетитные тушеные говяжьи ребра с гарниром из полезнейшей пшенной крупы. Не отстает в кулинарных экспериментах и ведущий Андрей Доманский, который попытается достать лед из стакана с помощью нитки и соли.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.