Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 8 выпуск от 22.02.2020

22 февраля 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 8 выпуск от 22.02.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 8 выпуск от 22.02.2020

22 февраля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: 

В этой программе шеф-повар Андрей Дромов предложит телезрителям приготовить на завтрак овсяную кашу, сваренную на бульоне, с жареной кровяной колбасой и яйцом. На обед – пельмени, запеченные в томатном соусе с моцареллой. А на ужин – аппетитные тушеные говяжьи ребра с гарниром из полезнейшей пшенной крупы. Не отстает в кулинарных экспериментах и ведущий Андрей Доманский, который попытается достать  лед из стакана с помощью нитки и соли.

Новый выпуск проекта  Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.

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