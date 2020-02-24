Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 24.02.2020
24 февраля на канале 1+1 вышел новый выпуск программы Гроші.
Сегодня, 17 февраля, в 22:45 зрителей канала «1+1» ждет очередной выпуск программы журналистских расследований «Гроші».
Программа «Гроші» - спецпроект телеканала, который проводит громкие расследования и рассказывает об экономических, финансовых и социальных проблем страны. Разоблачения взяточников, истории о чиновниках и политиков, которые злоупотребляют служебным положением, а также факты о различных махинации - все сенсационные новости только на «1+1».