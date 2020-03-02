Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 02.03.2020

2 марта на канале 1+1 вышел новый выпуск программы Гроші.

Сегодня, 2 марта, в 22:45 зрителей канала «1+1» ждет очередной выпуск программы журналистских расследований «Гроші». Одной из центральных тем программы в очередной раз станет социальное расследование в сфере медицины. На этот раз «Гроші» продолжат начатое ранее расследование в отношении уголовной истории с голливудским размахом - как Украина оказалась в центре медицинского скандала с подделкой лекарств. В программе покажут, как в Киеве работала масштабная лаборатория, которая занималась фальсифицированием дорогих медицинских препаратов. Разветвленная сеть распространения подделок охватывала не только по территории Украины, но и территории Турции, Белоруссии, Индии, США и других стран мира. Как удастся выяснить, в лаборатории фальсифицировали оригинальные лекарства от рака, гепатита или ВИЧ, которые стоят сотни долларов. Подделки искали своих клиентов, или скорее жертв, в сети интернет. Ведь там под видом скидки их гораздо легче продать.

«Гроші» покажут зрителям, как группа людей смогла организовать преступную схему и заработать на обмане миллионные состояния. А также пообщаются с представителями прокуратуры, чтобы узнать о ходе скандального дела и какое наказание грозит подозреваемым.

Также темой выпуска станет самая горячая тема последнего времени - распространение эпидемии коронавируса. Журналист «Грошей» проведет эксперимент в украинской больнице и в образе пациента попытается провериться на коронавирус. Что делают врачи в экстренной ситуации, есть ли тесты и лекарства, стоит ли надеяться на помощь и в каких больницах пациента даже не пустят на порог -