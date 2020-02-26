Панянка-Селянка 10 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020)

26 февраля 2020 17:30 Александр Кива
Панянка-Селянка 10 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020)
Панянка-Селянка 10 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 26.02.2020)

26 февраля на канале ТЕТ и на нашем сайте tv.ua зрители увилели 3 выпуск 10 сезона шоу Панянка-Селянка.

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Смотрите в 3 выпуске 10 сезона шоу Панянка-Селянка: 

Запланированы встречи и с необычными представительницами: сельской стартапершой, женой известного баскетболиста, моделью экстрималкой, учительницей физкультуры, девушкой автомехаником и даже известной украинской певицей. 

Селянки, благодаря проекту, хотят стать увереннее в себе, вдохновиться преимуществами богатства, побороть свои страхи, избавиться от слов “это невозможно”, чтобы перестать мечтать и начать реализовывать желания. 

Панянки же хотят разрушить существующие стереотипы и домыслы об их образах жизни.  Некоторые поделились, что добились всего самостоятельно, и хотят рассказать о своем опыте селяночкам. Девушки также приехали за впечатлениями и навыками, которые можно получить только в селе. 

Украинки и полячки полны энтузиазма и вознесены мыслями о предстоящих испытаниях. 

Смотрите 3 выпуск 10 сезона шоу Панянка-Селянка онлайн на нашем сайте tv.ua.

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