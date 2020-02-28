Панянка-Селянка 10 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.02.2020)

28 февраля на канале ТЕТ и на нашем сайте tv.ua зрители увилели 5 выпуск 10 сезона шоу Панянка-Селянка.

Смотрите в 5 выпуске 10 сезона шоу Панянка-Селянка:

Запланированы встречи и с необычными представительницами: сельской стартапершой, женой известного баскетболиста, моделью экстрималкой, учительницей физкультуры, девушкой автомехаником и даже известной украинской певицей.

Селянки, благодаря проекту, хотят стать увереннее в себе, вдохновиться преимуществами богатства, побороть свои страхи, избавиться от слов “это невозможно”, чтобы перестать мечтать и начать реализовывать желания.

Панянки же хотят разрушить существующие стереотипы и домыслы об их образах жизни. Некоторые поделились, что добились всего самостоятельно, и хотят рассказать о своем опыте селяночкам. Девушки также приехали за впечатлениями и навыками, которые можно получить только в селе.

Украинки и полячки полны энтузиазма и вознесены мыслями о предстоящих испытаниях.

Смотрите 5 выпуск 10 сезона шоу Панянка-Селянка онлайн на нашем сайте tv.ua.