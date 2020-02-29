Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 9 выпуск от 29.02.2020

29 февраля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

Телезрителей ждут новые рецепты блюд для меню выходного дня от шеф-повара Андрея Дромова. Это легкий, с изысканным тонким вкусом сэндвич с яблоком и сыром бри – на завтрак. Ароматные куриные бедра, тушенные с домашней колбаской с гарниром из риса, – на обед. И нежный и в то же время сытный картофельный пирог с брынзой и зеленью на ужин. А ведущий Андрея Доманский покажет зрителям, как в домашних условиях с помощью йода можно определить качество продуктов питания.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.