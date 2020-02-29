Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 9 выпуск от 29.02.2020

29 февраля 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 9 выпуск от 29.02.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 9 выпуск от 29.02.2020

29 февраля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: 

Телезрителей ждут новые рецепты блюд для меню выходного дня от шеф-повара Андрея Дромова. Это легкий, с изысканным тонким вкусом сэндвич с яблоком и сыром бри – на завтрак. Ароматные куриные бедра, тушенные с домашней колбаской с гарниром из риса, – на обед. И нежный и в то же время сытный картофельный пирог с брынзой и зеленью на ужин. А ведущий Андрея Доманский покажет зрителям, как в домашних условиях с помощью йода можно определить качество продуктов питания.

Новый выпуск проекта  Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.

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