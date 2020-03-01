Готовим вместе: постное меню (эфир от 01.03.2020)

1 марта 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе: постное меню (эфир от 01.03.2020)
Готовим вместе: постное меню (эфир от 01.03.2020)

1 марта в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе: 

2 марта начинается Великий пост, который продлится 48 дней. В этой программе шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский предложат телезрителям рецепты вкусных, сытных и оригинальных блюд, которые помогут разнообразить рацион в период поста. В меню выпуска: постный овощной суп с фасолью и жареным нутом; рисовые котлеты с грибами, запеченные в грибном соусе; конкильони, фаршированные шпинатом и кус-кусом.

Новый выпуск проекта  Готовим вместе смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua,

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