Орел и решка. Чудеса света: Килиманджаро - смотреть онлайн 4 выпуск от 22.03.2020

22 марта на TV.UA и на канале Интер зрители увидели 4 выпуск 2 сезона тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света.

В этот уик-энд ведущие Алина Астровская и Антон Зайцев отправятся к самой высокой горе Африканского континента – Килиманджаро!

Из-за ослепительной снежной вершины Килиманджаро прозвали «белой королевой Африки». Ее трон – бескрайняя саванна, ее подданные – дикие звери и удивительные народы. Местные племена суахили никогда не видели снега. Поэтому считали, что верхушка горы покрыта чистым серебром. Отсюда и название: Килиманджаро – «гора, которая сверкает».

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Путешественник с «золотой» картой возьмет себе самый дорогой тур, чтобы за два дня покорить Килиманджаро и увидеть чудо света с высоты 6 тысяч метров! А турист со ста долларами познакомится с танзанийскими мастерами шинной обуви, искупается в горячих источниках и покормит дикого гепарда. Говорят, что со ста долларами на Килиманджаро не взобраться. Но ведущего «Орла и решки» не остановить, поэтому даже с маленьким бюджетом он отправится покорять африканскую вершину. Чем это закончится

4 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 2 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.