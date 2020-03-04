Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.03.2020)
4 марта 2020 17:02Юлия Крутиева
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.03.2020)
кадр из программы
4 марта на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 13 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.
«Дневник медиума»: У каждого из нас были близкие люди, которых уже, к сожалению, нет рядом. Многие не могут свыкнуться с беспощадной реальностью и ищут любые пути хоть на минутку связаться с умершим. Кто-то хочет извиниться, кто хочет сказать что-то важное, а кто-то хочет простить и отпустить. Для этого они обращаются к медиуму Анастасии, чтобы она соединила наш мир с потусторонним.
Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите в 17:00 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.