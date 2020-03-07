Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 10 выпуск от 07.03.2020

7 марта 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 10 выпуск от 07.03.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 10 выпуск от 07.03.2020

7 марта в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: 

Андрей Дромов – шеф-повар, который умеет создавать настоящие гастрономические шедевры, поделится с телезрителями «Интера» новыми рецептами оригинальных блюд. Он научит готовить отварной омлет с сыром чеддер, который идеально подойдет для семейного завтрака. На обед он предложит побаловать родных рисовым супом с курицей и пряным чесночным маслом, а на ужин – говядиной стью с овощами.

А ведущий Андрей Доманский традиционно порадует зрителей новым экспериментом, который связан с открывателем Америки Христофором Колумбом.

Новый выпуск проекта  Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.

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