Готовим вместе: Готовим для женщин (эфир от 08.03.2020)

8 марта в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

Для многих мужчин 8 Марта – еще тот стресс. Облегчить праздничные приготовления и устроить женщинам незабываемый праздник помогут ведущие «Готовим вместе» Андрей Дромов и Андрей Доманский. Какой же праздник без вкусного ужина? И здесь ведущие постарались – подобрали меню, от которого будет в восторге каждая женщина и с приготовлением которого справится каждый мужчина.

В меню выпуска: теплый куриный салат с овощами, грибами и соусом из кешью; филе семги, запеченное c овощами; малиновый чизкейк с белым шоколадом.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua,