Стосується кожного: Нежелательное соседство (эфир от 16.03.2020)

16 марта 2020 17:10 Александр Кива
Стосується кожного: Нежелательное соседство (эфир от 16.03.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 16 марта.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

В студию «Касается каждого» с просьбой о помощи приедет Лилия Сапянник из Харьковской области. Уже год ее 4-летняя дочь Марийка борется со злокачественной эмбриональной опухолью почки. Время от времени девочка с мамой вынуждены приезжать в Киев на очередной курс химиотерапии. Конечно же, лечение очень дорогостоящее, и на аренду временного жилья в столице у Лилии нет денег. Единственный вариант для таких семей – киевский центр для онкобольных детей «Дача», где они могут жить в перерывах между терапией. К тому же возвращаться после лечения не в палату, а в этот центр, отдыхать в условиях, приближенных к домашним, – огромная эмоциональная поддержка для малышей, которым и так приходится нелегко. Сейчас благотворительный фонд арендует помещение под центр для онкобольных детей. И параллельно в одном из дачных районов Киева строит свое здание, где детям с родителями будет еще комфортнее. Но люди, живущие по соседству с будущим онкоцентром, категорически против его строительства.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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