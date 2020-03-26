СуперЖінка 2 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн от 26.03.2020

26 марта 2020 17:30 Александр Кива
СуперЖінка 2 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн от 26.03.2020
СуперЖінка 2 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн от 26.03.2020

26 марта на канале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 9 выпуск шоу СуперЖінка 2 сезон.

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Смотрите в 9 выпуске шоу Супержінка 2 сезон

Сегодня барышни посетят карьеристку Татьяну, которая еще на первой встрече назвала себя лидером и в бизнесе, и в отношениях. Она считает, что если женщина успешна, то муж активно будет к ней тянуться. Она вызывающе признается, что может научить других женщин держать баланс между ролью мамы и успешной женщины и показать, как правильно мотивировать своего мужа. Сможет ли Татьяна поразить девушек?

Смотрите новый выпуск шоу Супержінка онлайн  на сайте tv.ua

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