Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.03.2020)

11 марта 2020 17:00 Юлия Крутиева
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.03.2020)
Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.03.2020)
кадр из программы

11 марта на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 17 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.

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Смотрите в 17 выпуске программы «Дневник медиума»: к Анастасии обратилась певица Анна Добрыднева. Она чувствует опасность, когда находится в собственном доме, видит какие-то тени. Певица не решалась рассказать об этом кому-то из близких, поэтому сразу пошла со своей проблемой к специалисту.

А Михаил пришел к медиуму из-за снов, в которых ему является безликий образ. Мужчина привык придавать снам особое значение, поэтому решил во всем разобраться.

Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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