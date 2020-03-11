Дневник медиума: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.03.2020)
11 марта на 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 17 выпуск реалити-шоу «Дневник медиума», в котором человек с особым даром помогает участникам найти ответы на волнующие вопросы настоящего и прошлого.
А Михаил пришел к медиуму из-за снов, в которых ему является безликий образ. Мужчина привык придавать снам особое значение, поэтому решил во всем разобраться.
Новый выпуск шоу «Дневник медиума» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.