Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 11 выпуск от 14.03.2020

14 марта в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

Для утреннего заряда бодрости шеф-повар Андрей Дромов приготовит брутальный шотландский завтрак скирли. Для пополнения запасов энергии на обед он предложит телезрителям густой средиземноморский рыбный суп бродет. А на ужин – гречневую запеканку с фаршем и грибами. А ведущий Андрей Доманский испытает на практике прочитанный в сети совет, как легко очистить рыбу от чешуи. Каким окажется результат этого эксперимента?

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.