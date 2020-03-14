Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 11 выпуск от 14.03.2020

14 марта 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 11 выпуск от 14.03.2020

14 марта в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: 

Для утреннего заряда бодрости шеф-повар Андрей Дромов приготовит  брутальный шотландский завтрак скирли. Для пополнения запасов энергии на обед он предложит телезрителям густой средиземноморский рыбный суп бродет. А на ужин – гречневую запеканку с фаршем и грибами. А ведущий Андрей Доманский испытает на практике прочитанный в сети совет, как легко очистить рыбу от чешуи. Каким окажется результат этого эксперимента?

Новый выпуск проекта  Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.

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