Готовим вместе: Французская кухня (эфир от 15.03.2020)

15 марта 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе: Французская кухня (эфир от 15.03.2020)

15 марта в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе: 

Французская кухня уже давно вышла за рамки простого приготовления пищи и превратилась в настоящее гастрономическое искусство, в котором важны все мельчайшие детали. Более того, эта национальная кухня вошла в список нематериального наследия ЮНЕСКО! Ведущие «Готовим вместе» докажут телезрителям, что приготовить несколько изысканных и восхитительных французских блюд на собственной кухне может каждый. В меню этого выпуска: салат «Нисуаз»; телятина на кости с соусом «Демиглас»; десерт «Канеле».

Новый выпуск проекта  Готовим вместе смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua,

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