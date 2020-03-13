Игры юмора: смотреть фильм онлайн (эфир от 13.03.2020)
13 марта в 20:25 на «1+1» состоится премьера документального фильма «Игры юмора», созданного специально к 5-летию проекта «Лига смеха».
Кроме того, тренеры шоу, среди которых Елена Кравец, Станислав Боклан, Юрий Горбунов, Алексей Потапенко, Игорь Ласточкин поделятся со зрителями своими мыслями об участии в этом юмористическом шоу. Будут в фильме и кадры из репетиций, а также фрагменты лучших номеров за все пять сезонов проекта. Всю правду о своем участии в проекте расскажут и популярные участники команд.
В финале фильма будет показан клип на проникновенную песню о «Лиге смеха», которую написал тренер команды «Стояновка» Иван Люленов.
Документальный фильм «Игры юмора» смотрите в 20:25 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.