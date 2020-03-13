Игры юмора: смотреть фильм онлайн (эфир от 13.03.2020)

13 марта 2020 20:20 Юлия Крутиева
Игры юмора: смотреть фильм онлайн (эфир от 13.03.2020)
Игры юмора: смотреть фильм онлайн (эфир от 13.03.2020)
пресс-служба канала 1+1

13 марта в 20:25 на «1+1» состоится премьера документального фильма «Игры юмора», созданного специально к 5-летию проекта «Лига смеха».

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В этом документальном проекте главные создатели «Лиги смеха» впервые расскажут, как рождался этот популярный проект, и откроют тайны работы над программой. Так, например, среди прочего зрители впервые узнают, что одним из тренеров проекта должен был стать Андрей Кузьменко, солист группы «Скрябин» ... Но этому помешала страшная трагедия, которая произошла буквально за несколько дней до съемок унесла жизнь известного музыканта...

Кроме того, тренеры шоу, среди которых Елена Кравец, Станислав Боклан, Юрий Горбунов, Алексей Потапенко, Игорь Ласточкин поделятся со зрителями своими мыслями об участии в этом юмористическом шоу. Будут в фильме и кадры из репетиций, а также фрагменты лучших номеров за все пять сезонов проекта. Всю правду о своем участии в проекте расскажут и популярные участники команд.

В финале фильма будет показан клип на проникновенную песню о «Лиге смеха», которую написал тренер команды «Стояновка» Иван Люленов.

Документальный фильм «Игры юмора» смотрите в 20:25 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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