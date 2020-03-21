Первое, второе и компот: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

21 марта 2020 08:00 Александр Кива
Первое, второе и компот: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Первое, второе и компот: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

21 марта в 8:30 на телеканале ICTV вышел 1 выпуск кулинарной программы Первое, второе и компот.

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Смотрите в новом выпуске проекта Первое, второе и компот:

Это дебютное для ICTV кулинарное шоу, покажет вкусные и простые в приготовлении блюда от Виктора Бронюка. В каждом выпуске ведущий обязательно будет готовить блюда на первое и второе, а также делиться собственными кулинарными лайфхаками.

Зрители узнают много важных хитростей и секретов, которые помогут разнообразить рацион, сэкономить время и помогут привычным ингредиентам заиграть по-новому. А еще в программе ведущий будет рассказывать интересные истории и шутки из жизни.

Бронюк давно увлекается кулинарией и часто готовит дома для родных. Многие рецепты, которые покажут в программе, певец разработал сам или привез из путешествий.

Новый выпуск проекта Первое, второе и компот: смотрите в 8:30 на ICTV и после эфира — на tv.ua,

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