Первое, второе и компот: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

21 марта в 8:30 на телеканале ICTV вышел 1 выпуск кулинарной программы Первое, второе и компот.

Это дебютное для ICTV кулинарное шоу, покажет вкусные и простые в приготовлении блюда от Виктора Бронюка. В каждом выпуске ведущий обязательно будет готовить блюда на первое и второе, а также делиться собственными кулинарными лайфхаками.

Зрители узнают много важных хитростей и секретов, которые помогут разнообразить рацион, сэкономить время и помогут привычным ингредиентам заиграть по-новому. А еще в программе ведущий будет рассказывать интересные истории и шутки из жизни.

Бронюк давно увлекается кулинарией и часто готовит дома для родных. Многие рецепты, которые покажут в программе, певец разработал сам или привез из путешествий.

Новый выпуск проекта Первое, второе и компот: смотрите в 8:30 на ICTV и после эфира — на tv.ua,