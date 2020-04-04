Первое, второе и компот: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

4 апреля 2020 08:00 Александр Кива
Первое, второе и компот: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)
Первое, второе и компот: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 04.04.2020)

4 апреля в 8:30 на телеканале ICTV вышел 3 выпуск кулинарной программы Первое, второе и компот.

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Смотрите в новом выпуске проекта Первое, второе и компот:

3 выпуск посвящен здоровому питанию! Ведущий поделится любимыми диетическими рецептами. Виктор Бронюк похудел на 30 кг, так что он испытал все муки диет на себе. Артисту понадобилось время, чтобы найти для себя комфортный, правильный и сбалансированный рацион. Есть одни и те же низкокалорийные супы и салаты кому угодно надоест, поэтому ловите несколько идей вкусной и полезной пищи от звездного ведущего.

Сегодня в меню гречневый суп, жаркое из кролика и винегрет с селедкой

В 3 выпуске шоу Перше, друге і компот Виктор Бронюк приготовит необычный гречневый суп, который нравится даже детям. Чтобы привнести новые нотки в привычный рецепт, ведущий использует несколько неожиданных ингредиентов. Виктор готовит этот знакомый с детства суп с зеленой гречкой и итальянским сыром кашкавал. Особенность этого сыра в том, что у него достаточно низкий процент жирности, но при этом отличный вкус. А еще в гречневом супе Виктора Бронюка нет зажарки, что делает его еще более диетическим! Смотрите утреннее кулинарное шоу Перше, друге і компот 04.04.2020 и записывайте рецепт.

Еще одна непривычная вариация знакомого блюда

А вы знали, что раньше винегрет называли шведским салатом, и этот салат был совсем не похож на современную версию? Виктор Бронюк проведет небольшой экскурс в историю и расскажет, как придумали это блюдо. Сегодня он приготовит винегрет с селедкой, что может показаться необычным сторонникам вегетарианской версии этого салата. В 3 выпуске Перше, друге і компот вы откроете для себя винегрет по-новому вместе с Виктором Бронюком!

В качестве основного блюда ведущий приготовит жаркое с кроликом и картошкой. Кроличье мясо считается диетическим, так как в нем мало жира. Однако при выборе тушки следует быть внимательным. В идеале нужно покупать мясо либо у проверенных поставщиков, либо в супермаркете, ведь недобросовестные продавцы могут легко вас обмануть!

Новый выпуск проекта Первое, второе и компот: смотрите в 8:30 наICTV и после эфира — на tv.ua,

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