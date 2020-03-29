Большие выпуски с Антоном Птушкиным: смотреть онлайн 2 выпуск от 29.03.2020

29 марта 2020 10:45 Александр Кива
Большие выпуски с Антоном Птушкиным: смотреть онлайн 2 выпуск от 29.03.2020
Большие выпуски с Антоном Птушкиным: смотреть онлайн 2 выпуск от 29.03.2020

29 марта на TV.UA и на канале 1+1 зрители увидели 2 выпуск тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным.

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Смотрите в новом выпуске тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным: 

В новом выпуске тревел-шоу Антон Птушкин исследует невероятные пляжи Австралии и попытается узнать, в чем секрет счастья местных жителей. И в этот раз тревел-документалист Антон Птушкин отправится изучать удивительную страну, которая подарила миру вайфай, угги и легендарную рок-группу AC/DC - Австралию.

2 выпуск тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным от 29.03.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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