Большие выпуски с Антоном Птушкиным: смотреть онлайн 2 выпуск от 29.03.2020

Большие выпуски с Антоном Птушкиным: смотреть онлайн 2 выпуск от 29.03.2020

29 марта на TV.UA и на канале 1+1 зрители увидели 2 выпуск тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным.

В новом выпуске тревел-шоу Антон Птушкин исследует невероятные пляжи Австралии и попытается узнать, в чем секрет счастья местных жителей. И в этот раз тревел-документалист Антон Птушкин отправится изучать удивительную страну, которая подарила миру вайфай, угги и легендарную рок-группу AC/DC - Австралию.

2 выпуск тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным от 29.03.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.