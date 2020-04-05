Большие выпуски с Антоном Птушкиным: Новая Зеландия - смотреть онлайн 3 выпуск от 05.04.2020

5 апреля на TV.UA и на канале 1+1 зрители увидели 3 выпуск тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным.

Новая Зеландия стала для Антона Птушкина самой отдаленной страной, которую он когда-либо решался посетить один. У путешественника есть только восемь дней на то, чтобы на автомобиле проехать два острова, на которых расположена Новая Зеландия, а это более двух тысяч километров. И снять все, что будет попадать в объектив камеры. Треть территории Новой Зеландии - это национальные парки...

3 выпуск тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным от 05.04.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.