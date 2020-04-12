Большие выпуски с Антоном Птушкиным: смотреть онлайн 4 выпуск от 12.04.2020

12 апреля 2020 10:30 Александр Кива
Большие выпуски с Антоном Птушкиным: смотреть онлайн 4 выпуск от 12.04.2020
Большие выпуски с Антоном Птушкиным: смотреть онлайн 4 выпуск от 12.04.2020

12 апреля на TV.UA и на канале 1+1 зрители увидели 4 выпуск тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным.

Читайте такжеБольшие выпуски с Антоном Птушкиным: новое трэвел-шоу на канале 1+1
Смотрите в новом выпуске тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным: 

Канада – удивительная страна расположенная в Северной Америке и простирающаяся от границы с США на юге до полярного круга на севере. Крупнейшие города – многонациональный Торонто, расположенный на западном побережье центр киноиндустрии Ванкувер, франкоязычные Монреаль и Квебек и столица Оттава. Большую часть Канады занимают территории с дикой природой, в том числе национальный парк Банф в Скалистых горах со множеством озер. Кроме того, здесь находится всемирно известный Ниагарский водопад.

4 выпуск тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным от 12.04.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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