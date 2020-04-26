Большие выпуски с Антоном Птушкиным: Исландия - смотреть онлайн 6 выпуск от 26.04.2020
5 апреля на TV.UA и на канале 1+1 зрители увидели 6 выпуск тревел-шоу Большие выпуски с Антоном Птушкиным.
Повсюду красивейшие виды, которые можно посмотреть с помощью дрона. Облака, как в сказке спускаются ниже гор, а горы стоят величественные в своей немой красоте. Здесь и леса, и великолепие множества водопадов, и озёра, и фьорды, и долина гейзеров, и ледник, и вулканы и даже геотермальная река. Где, в каком месте Земли собрано такое огромное количество красот. А коренные поселенцы страны это исландские лошади и овцы.
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